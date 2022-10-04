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Первый и второй атомные энергоблоки заминированы, - Плачков о ситуации на временно оккупированной ЗАЭС

4 октября, 2022 вторник
16:07
война с Россией

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки

Об этом заявил в Медиацентре эксочельщик Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

В настоящее время все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки, а поставки электроэнергии отремонтированы, однако оккупация продолжается.

"Мы получаем сообщения об издевательствах над персоналом станции, а также о попытках России перевести ЗАЭС под юрисдикцию федерации. Также известно, что первый и второй блоки заминированы", - сказал Плачков.

Плачков подчеркнул, что предугадать действия оккупантов сложно, потому что они даже допустили подрывы мин на территории станции: "Единственное, что можно спрогнозировать, они пытаются сделать все, чтобы ЗАЭС работала на нужды Крыма или объединенную систему России".

Экс-руководитель уверен, что давить на РФ необходимо всеми рычагами воздействия.

"Не сработала архитектура ядерной безопасности. Ее не остановили, ни международные договоры, ни Женевские конвенции. Если Россия так себя ведет, миру уже нет другого выхода, как исключать эту страну-оккупанта из уважаемых международных организаций", - добавил Плачков.

  • 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
  • 26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
  • 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
  • Российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
  • Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с Росатомом, чтобы дальше на ней работать.
  • Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

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оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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