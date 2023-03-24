Первый государственный визит Чарльза III во Францию перенесли из-за протестов
После призывов профсоюзов к новым демонстрациям первый государственный визит короля Великой Британии Чарльза III во Францию перенесли, вероятно, к началу лета
Об этом сообщили в Sky News.
Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил, что государственный визит во Францию короля Чарльза III перенесут: предварительно он состоится в начале лета.
Совместное решение было принято правительствами Великой Британии и Франции после того, как профсоюзы призвали к проведению еще одного дня забастовок и демонстраций во время запланированного визита короля и королевы-консорта.
Трехдневная поездка во Францию, которая должна была начаться в воскресенье и завершиться государственным визитом в Германию, планировалась по Великой Британии и принимающим странам в течение нескольких месяцев с целью укрепления связей между Великой Британией и ее европейскими союзниками.
Поездка в Берлин, которая станет первым государственным визитом короля во время его правления, состоится, как и планировалось, с 29 по 31 марта.
Макрон заявил, что государственный визит не имеет "никакого смысла" в разгар общенациональных протестов.
- Напомним, 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось, что в пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
- В четверг состоялась забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
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