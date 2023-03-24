Первый государственный визит Чарльза III во Францию перенесли из-за протестов

Об этом сообщили в Sky News.

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил, что государственный визит во Францию короля Чарльза III перенесут: предварительно он состоится в начале лета.

Совместное решение было принято правительствами Великой Британии и Франции после того, как профсоюзы призвали к проведению еще одного дня забастовок и демонстраций во время запланированного визита короля и королевы-консорта.

Трехдневная поездка во Францию, которая должна была начаться в воскресенье и завершиться государственным визитом в Германию, планировалась по Великой Британии и принимающим странам в течение нескольких месяцев с целью укрепления связей между Великой Британией и ее европейскими союзниками.

Поездка в Берлин, которая станет первым государственным визитом короля во время его правления, состоится, как и планировалось, с 29 по 31 марта.

Макрон заявил, что государственный визит не имеет "никакого смысла" в разгар общенациональных протестов.