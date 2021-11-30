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Первый этап запрета пластиковых пакетов в Украине начнет действовать с 10 декабря: как будут наказывать нарушителей

30 ноября, 2021 вторник
21:57
Экономика пластик пакет

С 10 декабря 2021 г. начинает действовать первый этап закона № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Согласно закону, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Однако такие ограничения не относятся к биоразлагаемым пакетам и сверхтонким пластиковым пакетам, которые используют для сыпучих продуктов, льда, свежей рыбы, мяса и продуктов из них.

За нарушение этой нормы закон предусматривает санкции: за распространение пластиковых пакетов будут наказываться штрафом от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 грн.

По словам и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца цель этого запрета – уменьшить количество пластиковых отходов, загрязняющих окружающую среду.

"Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины - это в первую очередь, о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут брать пакеты только по реальной потребности. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая в настоящее время вводится в Украине, не является новой. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути", - подчеркнул Стрелец.

Также он подчеркнул, что покупатели за бесплатные пакеты на самом деле платят, поскольку их цена заложена в стоимость среднего чека. Теперь, по мнению Стрельца, мы будем платить только за то, чем действительно будем пользоваться.

И.о. министра также рассказал, какие альтернативы есть для пластиковых пакетов.

"Для себя я счел, что использование экосумки это дешевле, чем каждый раз покупать пластиковый пакет. Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику, это не только экотсумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от 1 до 4 месяцев и абсолютно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит лайтово отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты", - отметил Стрелец.

Первый этап введения закона начнет действовать 10 декабря.

  • Напомним, Верховная Рада 1 июня 2021 приняла во втором чтении проект закона о запрете обращения пластиковых пакетов в Украине с 2022 года. Согласно закону запрещается распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства до 50 микрометров. Закон также запрещает склонение потребителей к покупке пластиковых пакетов.
  • 7 июня президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

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