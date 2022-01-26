"Первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года": Ермак сообщил, что советники лидеров "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике

Об этом он сказал на брифинге, передает Эспрессо.TV.



"Важно, что сегодняшнее коммюнике - это первый документ, который удалось согласовать начиная с декабря 2019 года. Работа продолжается, и я могу вам сказать, что Украина как всегда готова к переговорам, для встреч 24/7. Потому что для нас, для президента и его команды, целью является прекращение войны, возвращение наших территорий, а сегодня - и снятие напряжения", - сказал Ермак.

Глава ОПУ добавил, что украинская и российская стороны во время встречи открыто задекларировали, что имеют разногласия по вопросу трактовки Минских договоренностей, а также их исполнению. Однако Ермак подчеркнул, что у обеих сторон есть желание работать над этими разногласиями.



Кроме того, он отметил, что деэскалация на границе является приоритетом и об этом Украина будет договариваться в будущем. Он добавил, что документ о режиме прекращения огня на Донбассе, который согласован в 2020 году, актуален, и работа над урегулированием ситуации на Востоке Украины продолжается.



"Мы приехали сюда отстаивать украинские интересы, а провокации призваны для того, чтобы сорвать мирный процесс. Однако позиция президента, и наша, в частности, принципиальная", - сказал Ермак.



В то же время глава ОПУ добавил, что встреча прошла в "тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тыс. российских солдат". Украинская сторона заявила, что ожидает деэскалации, однако основной темой разговора был существующий вооруженный конфликт на Востоке Украины и его разрешение.



"Сегодня наша дискуссия была вокруг войны на Донбассе, вокруг Минских договоренностей, вокруг всего того, что рассматривается в нормандском формате. Но я четко заявил, что мы ожидаем деэскалации не только по поводу оккупированных территорий, но и вообще вокруг украинских территорий", - заявил Ермак.



По его мнению, эту встречу можно считать "реанимацией "нормандского формата" и это является положительным сигналом.



Также Ермак анонсировал следующую встречу советников лидеров "нормандской четверки".



"Следующая встреча состоится в скором времени, возможно, даже через 2 недели. Она состоится в Берлине", - сказал он.



В то же время представитель РФ Дмитрий Козак на брифинге назвал эти переговоры "непростыми, но достаточно откровенными" и сказал, что "необходимо соблюдать режим прекращения огня на Донбассе".



"Разговор был достаточно откровенным. Договорились, что независимо от разночтений по поводу Минских соглашений, перемирие должно соблюдаться, и соглашение, которое подписали 22 июля, должно выполняться", - заявил Козак.



Отдельно представитель РФ назвал условие, при котором возможно проведение саммита "нормандской четверки". По его словам, это будет возможно после согласования проведения выборов в Донбассе.



"Саммит лидеров "нормандской четверки" будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", - заявил Козак.

