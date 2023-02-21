Первый дипломат Китая прибыл в Москву
21 февраля первый дипломат Китая Ван И прибыл в Москву, чтобы в среду встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Об этом сообщают российские СМИ.
Министр иностранных дел Ван И, которого в прошлом месяце назначили главным внешним советником китайского лидера Си Цзиньпина, совершает визит во время восьмидневного международного тура.
"Российско-китайские отношения очень многогранные и союзнические, повестка дня четкая и очень широкая, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков.
CNN пишет, что министерство иностранных дел Китая заявило, что визит в Москву даст странам возможность продолжить развитие стратегического партнерства и "обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".
Стороны не уточняли, встретится ли Ван И с президентом России Владимиром Путиным, однако представитель Кремля Песков накануне говорил, что "мы не исключаем встречи" Вана И и Путина.
Это первый визит в страну высшего дипломата Китая после вторжения России в Украину.
- 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предостерегли Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилетах. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Впоследствии Соединенные Штаты предостерегли Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи, ведь это пересечет "красную линию".
- 20 февраля спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США не должны указывать стране, какие у нее должны быть отношения с Россией, и раскритиковал заявление о возможной поставке КНР оружия в РФ .
- А украинский президент Владимир Зеленский заявил о риске мировой войны, если Китай поддержит Россию в войне с Украиной.
- Дипломат Павел Климкин убежден, что Китай рассматривает Россию как главного союзника в геополитическом противостоянии с Западом и США.
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