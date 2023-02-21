Об этом сообщают российские СМИ.

Министр иностранных дел Ван И, которого в прошлом месяце назначили главным внешним советником китайского лидера Си Цзиньпина, совершает визит во время восьмидневного международного тура.

"Российско-китайские отношения очень многогранные и союзнические, повестка дня четкая и очень широкая, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков.

CNN пишет, что министерство иностранных дел Китая заявило, что визит в Москву даст странам возможность продолжить развитие стратегического партнерства и "обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".

Стороны не уточняли, встретится ли Ван И с президентом России Владимиром Путиным, однако представитель Кремля Песков накануне говорил, что "мы не исключаем встречи" Вана И и Путина.

Это первый визит в страну высшего дипломата Китая после вторжения России в Украину.