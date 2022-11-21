Об этом свидетельствует статистика по аккаунту Роналду в Instagram .

В понедельник, 21 ноября, количество подписчиков на страницу Роналду в Instagram достигло 500 млн. Лишь в феврале португальский футболист, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", пересек отметку в 400 млн подписчиков.

Второе место по количеству поклонников в этой соцсети занимает аргентинский футболист Лионель Месси из французского ПСЖ - на его страницу подписались 372 млн человек.

20 ноября стало известно, что общее фото Криштиану Роналду и Лионеля Месси за сутки набрало более 57 млн лайков и стало самым популярным в истории Instagram .

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