Первый человек в мире набрал полмиллиарда подписчиков в Instagram
Португальский футболист Кришитану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 млн подписчиков в Instagram
Об этом свидетельствует статистика по аккаунту Роналду в Instagram .
В понедельник, 21 ноября, количество подписчиков на страницу Роналду в Instagram достигло 500 млн. Лишь в феврале португальский футболист, выступающий за английский "Манчестер Юнайтед", пересек отметку в 400 млн подписчиков.
Второе место по количеству поклонников в этой соцсети занимает аргентинский футболист Лионель Месси из французского ПСЖ - на его страницу подписались 372 млн человек.
- 20 ноября стало известно, что общее фото Криштиану Роналду и Лионеля Месси за сутки набрало более 57 млн лайков и стало самым популярным в истории Instagram .
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