Первый батальон ВСУ научился работе на американских БМП Bradley
Курс обучения эксплуатации американских БМП Bradley завершил первый батальон украинских военных
Об этом сообщил в Facebook Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Первый батальон ВСУ завершил обучение на базе США в Германии – они учились пользоваться американскими боевыми машинами пехоты Bradley. Это достаточно мощные машины, которые создавались с учетом противодействия в боях советской технике", - говорится в сообщении.
БМП М2 Bradley предназначена для перевозки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения огня и огневой поддержки. Экипаж состоит из командира, наводчика и механика-водителя. Кроме экипажа, БМП может перевозить до 7 десантников.
БМП имеет алюминиевый корпус и ламинатную броню, защищающую от пуль калибра 14,5 мм. М2 Bradley вооружена автоматической пушкой М242 и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Максимальная скорость БМП – 60 км/ч. на шоссе, 40 км/ч. на бездорожье и 7,2 км/ч. на плаву.
Машина может преодолеть стену высотой 0,91 м или ров шириной 2,54 м.
Цена одной БМП М2 Bradley – $3,2 млн.
Ранее Reuters сообщило, что первая партия американских боевых машин Bradley для Украины прибыла в Германию.
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