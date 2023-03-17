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Обзор

Первый ассист Мудрыка за "Челси", вылет "Шахтера" из ЛЕ и исторический КС по артистическому плаванию: Обзор главных событий украинского спорта за 11-17 марта

Влад Дидусь
17 мартa, 2023 пятница
20:00
Статьи

В течение недели донецкий "Шахтер" завершил выступления в Лиге Европы, Михаил Мудрык дал первый ассист за "Челси", а Марта Федина торжествовала на первом в истории Кубка мира по артистическому плаванию

Футбол: Украинская Премьер-лига, первый ассист Мудрыка в "Челси" и вылет "Шахтера" из Лиги Европы

Первое и самое важное: еврокубковый сезон для донецкого "Шахтера" официально закончен. После ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги Европы украинский клуб с треском проиграл "Фейенорду" в Роттердаме - 7:1.

"Шахтер" был последним клубом, представлявшим Украину в этом еврокубковом сезоне.

А вот в УПЛ у "Шахтера" дела обстоят лучше. В 17-м туре "горняки" воспользовались поражением "Днепра-1" в матче с "Динамо" (0:1) и вышли на первую позицию в турнирной таблице. Теперь дончане имеют отрыв в виде трех баллов.

"Заря" занимает в таблице третью позицию (34 балла), а "Динамо" – четвертое (33). За пятое место борются "Александрия" (27) и "Колос" (23).

В зоне вылета особо без изменений. Последнее место у "Львова" (12), чуть выше "Минай" (15), "Черноморец" (15) и "Металлист" (16).

Стоит упомянуть наших легионеров, играющих в элитных европейских чемпионатах. Михаил Мудрык наконец-то отметился результативной передачей за лондонский "Челси", победивший "Лестер" (3:1). Интересно, что украинец и забил, но этот гол отменили из-за офсайда.

Виктор Цыганков впервые за 4 матча ушел с поля без результативных действий. Украинец сыграл хороший поединок за "Жирону" против "Атлетико" (0:1). Вингера заменили на 86-й минуте.

Украинское дерби в чемпионате Франции между "Страсбуром" Эдуарда Соболя и "Марселем" Руслана Малиновского закончилось вничью 2:2. Защитник отыграл 24 минуты, а полузащитник – 80. Оба без голов/ассистов.

В Италии Виктор Коваленко наконец-то получил больше времени, чтобы показать себя в "Специи". В победном матче с "Интером" (2:1) украинец сыграл 25 минут и даже заработал пенальти.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, похоже, восстановился от травмы, но в матче с "Брентфордом" (1:0) ему выделили всего 1 минуту.

Александр Зинченко продолжает быть лидером и безоговорочным игроком основы "Арсенала". В уикенд лондонцы без проблем победили "Фулгэм" (3:0) в АПЛ. А в четверг в серии пенальти (3:5) уступили "Спортингу" в Лиге Европы.

Артистическое плавание: историческое золото Федины

В четверг, 16 марта, в канадском Маркеме состоялся первый в истории Кубок мира по артистическому плаванию. Женщины соревновались в одиночной технической программе.

В исторический день победу в технической программе одержала 21-летняя украинка Марта Федина, набравшая за свою программу 245,2917 балла и опередившая ближайшую соперницу почти на 2,5 пункта.

Гимнастика: три медали Украины на этапе Кубка мира

В минувший уикенд в азербайджанском Баку закончился третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украинские спортсмены завоевали на соревнованиях три медали: две серебра и одну бронзу.

Илья Ковтун занял второе место в вольных упражнениях и на параллельных брусьях. В женском турнире на бревне Анна Лащевская показала третий результат.

В общем зачете сезона Украина занимает третье место с показателем в восемь наград. Завершающий четвертый этап КС пройдет 27-30 апреля в египетском Каире.

Сноубординг: серебряная награда Аннамари Данчи

На этапе Кубка Европы в швейцарском Давосе украинская сноубордистка Аннамари Данча заняла вторую позицию в соревновании в параллельном слаломе.

Для украинки это уже четвертое серебро в текущем сезоне на уровне Кубка Европы. Всего у Данчи шесть наград: "золото", 4 "серебра" и "бронза".

В общем зачете Кубка Европы Аннамари Данча занимает второе место. Финальный этап сезона пройдет в Италии 18-19 марта.

Метание: успех Украины на Кубке Европы

На неделе в португальской Лейрии прошел Кубок Европы по метаниям. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах: толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья.

В каждом виде проводились соревнования среди мужчин, женщин и молодежи до 23 лет. Украинские атлеты завоевали пять наград и установили новый национальный рекорд на КЕ по количеству побед.

Наши атлеты превзошли достижения 2007 года, когда Украина получила три золотых медали.

Роман Кокошко выиграл в соревновании по толканию ядра, Михаил Кохан торжествовал в метании молота (среди молодежи U23), Артур Фельфнер в метании копья (U23), а Валерия Иваненко-Кирилина в метании молота (U23).

В общем медальном зачете Украина заняла первое место.

Фото - Getty Images

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