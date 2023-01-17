Украина может получить три батареи Patriot

Начну с хорошей новости, что на базу армии США в Оклахоме уже прибыли украинские военные для обучения на зенитно-ракетных комплексах Patriot. Об этом сообщил американский канал Fox News. Сроки обучения не указаны, речь идет о нескольких месяцах, но мы понимаем, что украинские военные будут стремиться сделать все возможное, чтобы ускорить поступление в Украину этого оружия . Оно очень нужно, чтобы прекратить вражеский ракетный террор. Также агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды рассматривают возможность передать Украине батарею Patriot, то есть будет три батареи — это немецкая, американская и голландская.

Совместные авиаучения Беларуси с РФ

А в настоящее время наш Генштаб сообщил, что под видом совместной летной тактической учебы, которая началась 16 января , Россия усиливает боевую авиационную группировку в Беларуси. На белорусский военный аэродром из России прилетели уже четыре военно-транспортных самолета , 12 вертолетов и по меньшей мере 8 истребителей Су-35. Учитывая это, как сообщил Генштаб ВСУ, растет угроза ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси. Напомню, что вражеские самолеты и вертолеты удобная цель для наших систем ПВО. Если у этих самолетов возникнет соблазн пересечь нашу государственную границу, то они пополнят список сбитых самолетов и вертолетов. На сегодняшний день этот перечень уже насчитывает 286 самолетов и 276 вертолетов и дальше будет.

Ситуация вокруг Бахмута и Соледара

Петр Кузык, командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины, рассказал, что ситуация непростая. Враг пытается активно штурмовать и штурмует с маневрами . В Соледаре еще продолжаются уличные бои, украинские войска бьются. Часть города под оккупацией, но в промзоне и нескольких улицах закрепились наши военные и успешно ведут оборонительные бои. По всей линии Бахмут — Соледар и в окрестных деревнях враг получил значительное подкрепление, поэтому бросает в бой новые и новые силы.

Командир батальона "Свобода" заметил, что оживилась вражеская артиллерия, участились авиаудары. Динамика боя увеличена. Враг пытается кроме Соледара протиснуться с флангов на Бахмут. Новые вражеские подразделения со свежими силами довольно нагло себя ведут, но понесут потери. Я думаю, что с ними будет так, как с вагнеровцами, рано или поздно они закончатся. Наша работа – перемалывать их в обороне , пока не поступят другие приказы.



Петр Кузык отметил, что у врага на некоторых участках есть успех, и об этом нужно честно говорить – россияне протиснулись. Линия сейчас стабилизирована, пытаемся вернуть территории. В целом участок по флангу Бахмута более или менее стабильный. Противник пытается развить успех по Соледару, на этом участке есть прорывы, но там сконцентрировано внимание нашей артиллерии. Результат за вчера и сегодня более чем хороший.



Капитан Национальной гвардии Украины сказал, что в Бахмуте легче не стало. Враг пытается протиснуться, делает попытки сковать нас, чтобы не дать перебросить дополнительные силы на Соледар и на другие участки, однако несет значительные потери. Мне кажется, что враг захлебнется в этой атаке тоже.



Кузык добавил, что в район Клещиевки пришли новые вражеские подразделения, которые были брошены в атаку, и несколько таких уже были уничтожены. Но враг адаптируется, и мы имеем серьезное противостояние. До этого времени там работали вагнеровцы, то есть смешанные подразделения зэков, мобилизованных и профессиональных военных, сейчас уже их усилили кадровые военные РФ, имеющие подготовку и опыт. Это усложняет нашу работу, но держим рубежи. Если будет приказ идти вперед, будем идти вперед. Сейчас есть приказ удерживать рубежи.

Беспрецедентный пакет военной помощи от Великобритании

Для победы нам нужно мужество наших людей, а также большее оружие. Сейчас мы ожидаем очередную встречу министров обороны в формате Рамштайн, а перед тем Великобритания объявила о беспрецедентном пакете военной помощи и министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что это будет важнейший пакет для ускорения успеха Украины в боевых действиях. В этот пакет военной помощи входят 14 единиц британских танков Challenger 2 , около 300 единиц бронетехники разных типов, артиллерия, высокоточные ракеты – все это является существенной поддержкой для того, чтобы мы могли сформировать новые подразделения или соединения, способные проводить наступательные действия. Этот пакет имеет и политическую составляющую, поскольку считается, что получение британских танков Challenger 2 наконец-то откроет дорогу другим образцам тяжелой бронетехники, в том числе немецким танкам Leopard. Но все-таки первыми будут Challenger.

Николай Саламаха, эксперт по бронетанковой технике и подполковник в отставке, отметил особенности танка Challenger 2: он имеет 120 мм нарезную пушку, которая является наиболее мощной именно в этом классе. Также танк имеет очень большую точность и своеобразные боеприпасы: бронебойные фугасные снаряды, бронебойные подкалиберные снаряды, а также многоцелевые осколочно-фугасные снаряды с аккумулятивным действием. Прицел – современный, комбинированный с тепловизором. Стабилизация в двух плоскостях вооружения, электрическая. Скорость вращения башни – 9 секунд на 360 градусов, а это рекорд среди бронетанковой техники такого класса, то есть танки весом почти 60 и более тонн, а скорость вращения скорее примерно в два раза, чем у советских танков. В базовом варианте вес танка 62,5 тонн, а если дополнительный комплект для защиты – до 75 тонн.



Подполковник в отставке привел пример, что в потенциальной дуэли танков Challenger 2 и российских Т-72 или "Прорыв", то россияне будут вынуждены применять противотанковую управляемую ракету и не рисковать приближаться к Challenger ближе, чем на расстоянии 3,5-4 км. что поближе у российских танков шансов не будет абсолютно никаких.



Эксперт по бронетанковой технике считает, если подготовка экипажей будет проводиться с танкистов, имеющих опыт боевых действий, то буквально месяц – полтора будет достаточно для проведения переподготовки и дополнительного боевого слаживания танковой роты.