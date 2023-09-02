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"Первым публично выступил за передачу F-16 Украине": Кулеба поблагодарил главу МИД Нидерландов, уходящего в отставку

2 сентября, 2023 суббота
01:22
Мир

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра уходит в отставку. Кулеба поблагодарил его за поддержку Украины

Об этом Кулеба написал в твиттере.

"Когда Вопке Гукстра уходит с должности, благодарю его за создание коалиции для укрепления Европы. Он первым публично выступил за передачу Украине F-16. Теперь это реальность благодаря президенту Украины Зеленскому и премьеру Нидерландов Марку Рютте. Вопке, желаю тебе успехов в будущих начинаниях", – написал Кулеба.

В пятницу, 1 сентября, Вопке Гукстра сообщил, что подал заявление об отставке королю Нидерландов.

"Для меня было исключительной честью служить в стране министром иностранных дел и вице-премьер-министром", – добавил он.

Гукстра добавил, что начинает готовиться к работе в Брюсселе в должности еврокомиссара по климату.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что решила предложить Евросовету и Европарламенту назначить Гукстру на должность еврокомиссара по вопросам климата.

"Господин Гукстра продемонстрировал сильную мотивацию для этой должности и большую преданность Европейскому Союзу. Он также имеет соответствующий профессиональный опыт", - отметила фон дер Ляен.

F-16: вклад Нидерландов

11 июля Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов на истребителях F-16 с 11 государствами-партнерами. Меморандум с Украиной подписали Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

20 августа Владимир Зеленский уехал в Нидерланды для обсуждения с премьер-министром Марком Рютте, в частности, поставки истребителей F-16. По словам президента, произошла "прорывная договоренность". Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила, что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает , что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

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