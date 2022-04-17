Первых 7 украинцев спасли из фильтрационного лагеря в Пензенской области, - Людмила Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.



"На прошлой неделе ко мне обратились волонтеры из России, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек - в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев", - рассказала Денисова.



По ее словам, вчера первые 7 украинцев доставили из лагеря в Пензенской области в Эстонию. Среди них – семья с тремя детьми.



Известно, что спасенные были в крайне тяжелом и удрученном состоянии, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, из Мариуполя их забрали прямо из бомбоубежища.



"По результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной, вчера первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии и получают помощь", - добавила она.



Известно, что идет подготовка к перевозке следующей группы лиц.

Напомним, недавно оккупанты принудительно депортировали из Изюма в Россию более 50 горожан.

По состоянию на 13 апреля было известно, что оккупанты депортировали в РФ более полумиллиона украинцев.