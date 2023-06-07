Первые звезды Вселенной: новое исследование указывает на их уникальную смерть

Об этом информирует Space .

Новое исследование показывает, что химический состав странной звезды, найденной в области нашей галактики Млечный Путь, является первым доказательством насильственной смерти первых звезд Вселенной.

Первые звезды во Вселенной родились примерно через 100-250 миллионов лет после Большого взрыва. Моделирование показывает, что некоторые из них могли иметь массы эквивалентные сотням солнц. Массивные звезды заканчивают свою жизнь гигантскими космическими взрывами, но звезды с массами от 140 до 260 масс Солнца закончили свою жизнь уникальными взрывами сверхновых парной нестабильности (PISNe).

Сверхновые распространяют по Вселенной элементы тяжелее водорода и гелия, которые астрономы называют металлами. Эти металлы синтезируются в ядрах гигантских звезд и включаются в следующее поколение звездных тел. Сверхновые парные нестабильности (PISNe) должны оставить уникальный химический отпечаток в следующем поколении звезд.

Новое исследование показывает, что найденная звезда LAMOST J1010+2358 может представлять первое свидетельство PISNe от ранних массивных звезд. Исследователи использовали данные для LAMOST и наблюдений телескопом Subaru, чтобы определить, что LAMOST J1010+2358 сформировался в газовом облаке, где доминировали остатки звездных тел массой 260 солнечных масс, погибших при взрыве PISNe.

"Это дает важный ключ к ограничению начальной функции массы в ранней Вселенной. До этого исследования не было найдено никаких доказательств сверхновых таких массивных звезд в бедных металлами звездах", - сказал автор исследования профессор Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Чжао Ган.

Также команда исследователей обнаружила, что звезда LAMOST J1010+2358 имеет больше железа, чем другие бедные металлами звезды аналогичного возраста в галактическом гало. Это свидетельствует о том, что звездные тела второго поколения, образующиеся в облаках с газообразными остатками PISNe, могут быть богаче тяжелых элементов, чем раньше считалось.