Первые зимние сборы "Динамо" начнутся 17 января, команда проведет пять контрольных матчей

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".



"После планового медосмотра несколько дней "бело-синие" будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первые зимние межсезонные сборы. Их динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, недалеко от городов Аликанте и Мурсия", - говорится в сообщении.



Первые зимние сборы продлятся 10 дней - до 27 января. За это время команда проведет пять контрольных матчей.



В пресс-службе отмечают, что перечень спарринг-партнеров опубликуют после того, как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены.

Напомним, 4 января стало известно о составе сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира.