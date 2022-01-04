Первые зимние сборы "Динамо" начнутся 17 января, команда проведет пять контрольных матчей
Футбольная команда "Динамо" 14 января возобновит работу после месячного отпуска, а 17 января отправится на первые зимние межсезонные сборы.
Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
"После планового медосмотра несколько дней "бело-синие" будут заниматься на клубной базе, а 17 января команда отправится на первые зимние межсезонные сборы. Их динамовцы проведут на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте, недалеко от городов Аликанте и Мурсия", - говорится в сообщении.
Первые зимние сборы продлятся 10 дней - до 27 января. За это время команда проведет пять контрольных матчей.
В пресс-службе отмечают, что перечень спарринг-партнеров опубликуют после того, как все матчи будут окончательно согласованы и утверждены.
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