"Первые зашли в Берислав. Меня едва насмерть не зацеловали", - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол

Кадры из Берислава Черновол опубликовала в Facebook.

Бывшая нардепка одной из первых прибыла в Берислав в составе 72-го ОМБр.

"Меня едва насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми зашли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный пикап цветов. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что свои, что не сон... Восемь месяцев страшного не сна...", - пишет командир противотанковых ручных комплексов "Стугна" Татьяна Черновол.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

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