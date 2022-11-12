"Первые зашли в Берислав. Меня едва насмерть не зацеловали", - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол
В прошлом народная депутат Украины, а ныне командир противотанковых ручных комплексов "Стугна", Татьяна Черновол поделилась кадрами из деоккупированного Берислава Херсонской области
Кадры из Берислава Черновол опубликовала в Facebook.
Бывшая нардепка одной из первых прибыла в Берислав в составе 72-го ОМБр.
"Меня едва насмерть не зацеловали. Да, есть такой риск на войне. Так получилось, что первыми зашли в Берислав. Цветы пришлось грузить в пикап. Полный пикап цветов. Люди сначала выходили робко, а потом молва пошла, преграждали движение, чтобы только прикоснуться к нам, чтобы убедиться, что свои, что не сон... Восемь месяцев страшного не сна...", - пишет командир противотанковых ручных комплексов "Стугна" Татьяна Черновол.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
- Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.
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