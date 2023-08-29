Первые в мире: В Японии будут производить пластиковые бутылки из биосырья

Об этом сообщает NHK.

По словам разработчиков, такие бутылки, изготовленные только из биологических материалов, получат коммерческое применение впервые в мире.

Приблизительно на 70% такие бутылки будут состоять из вещества под названием "параксилол".

Компания оптовой торговли нефтью Eneos сообщила, что для производства этого вещества применяется новая технология, основанная на использовании растительных масел и других биоматериалов.

Компания намерена приступить к производству этого материала на своем нефтеочистном предприятии на западе Японии до конца текущего года.

Массовое производство таких бутылок запланировано на 2024 год. Ежегодно будет выпускаться около 35 млн бутылок.

Официальный представитель Eneos Сода Тадакадзу отметил, что с этой технологией можно почти полностью ликвидировать эмиссию двуокиси углерода от изготавливаемых из нефтепродуктов пластиковых бутылок.

Новый процесс повлечет за собой повышение стоимости производства. Однако компания надеется, что эти усилия будут способствовать распространению чистых ресурсов.