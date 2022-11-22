Об этом премьер-министр Канады Джастина Трюдо сообщил в Twitter.

"Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги", - говорится в сообщении.

Также о выпуске ценных бумаг на сумму 500 млн. долларов сообщил минфин Канады.

В правительстве отмечают, что приобретающие эти ценные бумаги граждане фактически купят обычные пятилетние канадские государственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции.

Напомним, о намерении выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", которые будут направлены на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией, Джастин Трюдо объявил на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег 28 октября.

Президент Украины в этот же день поблагодарил Трюдо и правительство, отметив , что Канада – первая страна, которая предложила такой инструмент поддержки. Он назвал выпуск облигаций, которые будут доступны для инвестиций не только в Канаде, но и во всем мире, "беспрецедентным поступком".

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