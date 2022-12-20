Он принес извинения во время выступления в Гааге.

"Сегодня от имени правительства Нидерландов я извиняюсь за прошлые действия Нидерландского государства: перед порабощенными людьми в прошлом во всем мире, которые пострадали в результате этих действий, а также перед их дочерями и сыновьями, и всем их потомкам вплоть до сегодняшнего дня", - сказал Рютте.

Он отметил, что в последнее время история рабовладения и работорговли привлекла больше внимания в обществе. По его мнению, необходимо, поскольку тишина продолжалась слишком долго.

"Социальное сознание растет. И это ведет к изменению нашего образа мышления. Это хорошо, и уместно, и необходимо, потому что тишина длилась слишком долго", - подчеркнул он.

Рютте сказал, что лично почувствовал это изменение в мышлении. Он поделился тем, что долго думал, что народ Нидерландов не может легко взять на себя значительную ответственность за поступки предков в прошлом.

"Долгое время я думал, что роль Нидерландов в рабстве осталась в прошлом, то, что мы оставили позади. Но я ошибся. Век угнетения и эксплуатации все еще влияют на сегодняшний день", - сказал премьер-министр.

По его словам, эти шаблоны можно сломать, однако для этого нужно "столкнуться с прошлым открыто и честно". Он убежден, что Нидерланды во всех проявлениях истории несут ответственность за страдания, причиненные порабощенным людям и их потомкам. Рютте сказал, что даже после 1863 г. голландские правительства не смогли должным образом увидеть и признать, что рабовладельческое прошлое Нидерландов продолжало иметь и все еще оказывает негативное влияние на государство.

"Мы делаем это – и делаем это сейчас – чтобы, стоя на пороге важного памятного года, мы могли вместе найти путь вперед. Мы не только общее прошлое; у нас тоже есть будущее. Поэтому с этими извинениями мы ставим не точку, а кому", - сказал Рютте.

Издание Bloomberg отмечает, что Нидерланды являются первым государством в Европе, извинившимся за свое рабовладельческое прошлое. Глава Национальной комиссии по репарациям Суринама Арманд Зундер заявил, что извинения должен принести также и голландский король Виллем-Александр и бывшие колонии, а не Гаага. Также он подчеркнул, что фонд, который Нидерланды создадут вместе с Суринамом (бывшая колония Нидерландов), должен быть не миллионным, а миллиардным.

19 декабря стало известно, что Нидерланды оказали Украине военную помощь почти в 1 млрд евро.