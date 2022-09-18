Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.

"Знаете, у кого мимишность зашкаливает? Это у новорожденных тюленят Ведделла. Рады сообщить, что вблизи нашей станции родились первые в этом сезоне тюленята – их уже 2. Первый увидел антарктический мир на соседнем острове Винтер, возле домика Ворди. Второй – вблизи острова Ску, на льду в проливе Скуа Крик", - пишет антарктический научный центр.

Отмечается, что беременность у самок тюленей Ведделла длится 10 месяцев. Малыши рождаются на поверхности льда. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные тюленята обычно весят 25–30 кг, в длину достигают 1,3 м, а взрослыми должны весить почти 400 кг.

"Совсем кроха, еще не отходит от матери, но, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг в день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, но уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыши будут учиться выживать в суровых антарктических условиях", - пишут полярники.

В Национальном антарктическом научном центре информируют, что мать вскармливает малыша в течение 7 недель.

"Когда кормление заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго – 20 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только ученые узнают пол тюленят, то объявят конкурс на лучшие имена для этих невероятных животных.