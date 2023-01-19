Первые в ЕС. Финляндия планирует в 2024 году начать добычу урана

Об этом сообщает Euronews.

Известно, что компания планирует приступить к добыче урана к лету 2024 года. Рыжие планируют добывать на руднике Талвиваара в районе Соткамо. Пока там добывают никель и кобальт. Их употребляют для производства батарей для электроавтомобилей.

Предварительно, на подготовку к добыче урана требуется инвестиций примерно в 20 миллионов евро. Наладить добычу на полную мощность планируется уже к 2026 году. Тогда завод будет производить до 200 тонн в год. В таком случае Финляндия будет первой страной Европейского Союза, добывающей уран.

Обратим внимание, что среди европейских стран данную руду добывают только в Украине, 500–800 тонн в год. Значительно меньше добывается в Германии и Румынии. А вот самым крупным поставщиком является Россия.

"Использование природного урана Terrafame в производстве энергии поможет достичь климатических целей, поскольку ядерная энергетика не приводит к выбросам углекислого газа в процессе производства", – заявил гендиректор компании Джонни Луккаройнен.

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