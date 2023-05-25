Первые учения для украинцев на F-16 проведет Великобритания
Официальный Лондон согласился провести для украинских пилотов наземные тренировки. Сначала пилоты освоят тренажеры, а затем - самые простые истребители
Об этом пишет Foreign Policy.
Отмечено, что в Великобритании пройдет наземная часть подготовки украинских пилотов к работе с западными истребителями F-16. Украина готова отправить на обучение 20 военных, которые "уже хорошо владеют английским языком". Это должно способствовать более быстрому усвоению курса.
Издание рассказало, что тренировки, предусмотренные курсом НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут разделены на несколько этапов. Речь идет о работе сначала на тренажерах, а затем на реальных самолетах. Не исключено, что в начале это будет не F-16, а другой тип истребителей – более простой.
- Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал , что летать на многофункциональных американских истребителях F-16 можно научиться за неделю. Гораздо сложнее на них воевать, они ведь не похожи на советские.
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