Об этом пишет Foreign Policy.

Отмечено, что в Великобритании пройдет наземная часть подготовки украинских пилотов к работе с западными истребителями F-16. Украина готова отправить на обучение 20 военных, которые "уже хорошо владеют английским языком". Это должно способствовать более быстрому усвоению курса.

Издание рассказало, что тренировки, предусмотренные курсом НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут разделены на несколько этапов. Речь идет о работе сначала на тренажерах, а затем на реальных самолетах. Не исключено, что в начале это будет не F-16, а другой тип истребителей – более простой.