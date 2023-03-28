Об этом информирует министр цифровой трансформации .

Федоров напомнил о создании вместе с Генштабом первых в мире ударных рот "Армии дронов", с новым подходом, обучением и применением.

По состоянию на 28 марта первые три роты беспилотных летательных аппаратов уже готовы к бою.

"Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и "старлинки". Все беспилотники – украинского производства. Оборудование для ударных рот "Армии дронов" приобрели частные доноры", - пишет министр.

Сообщается, что БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии, наводить артиллерию, помогать украинским воинам быть максимально эффективными во время городских боев. А пикапы необходимы для рейдов мобильных групп в тыл армии РФ, доставки грузов и эвакуации раненых.

"В рамках проекта президента Владимира Зеленского UNITED24 "Армия дронов" переросла в обширную государственную программу поддержки развития БПЛА. Смелость и технологии сделают многое для нашей победы. Чтобы мы не теряли лучших людей", - подчеркнул Федоров.

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