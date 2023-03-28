Первые три ударные роты дронов полностью укомплектованы и готовы к бою, - министр Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о полном укомплектовании и готовности к бою с врагом первых трех рот беспилотников
Об этом информирует министр цифровой трансформации .
Федоров напомнил о создании вместе с Генштабом первых в мире ударных рот "Армии дронов", с новым подходом, обучением и применением.
По состоянию на 28 марта первые три роты беспилотных летательных аппаратов уже готовы к бою.
"Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и "старлинки". Все беспилотники – украинского производства. Оборудование для ударных рот "Армии дронов" приобрели частные доноры", - пишет министр.
Сообщается, что БПЛА будут выполнять разведывательные и ударные миссии, наводить артиллерию, помогать украинским воинам быть максимально эффективными во время городских боев. А пикапы необходимы для рейдов мобильных групп в тыл армии РФ, доставки грузов и эвакуации раненых.
"В рамках проекта президента Владимира Зеленского UNITED24 "Армия дронов" переросла в обширную государственную программу поддержки развития БПЛА. Смелость и технологии сделают многое для нашей победы. Чтобы мы не теряли лучших людей", - подчеркнул Федоров.
- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- 31 января украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов".
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