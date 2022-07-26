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Первые теледебаты претендентов на пост премьера Британии не показали фаворита, - Sky News

26 июля, 2022 вторник
06:02
Мир

Глава МИД Лиши Трасс и экс-председатель Минфина Риши Сунак, оставшиеся в гонке за пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства, произвели практически одинаковое впечатление на зрителей на первых теледебатах финалистов

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на опрос Opinium.

Согласно голосованию 1 тыс. избирателей, респонденты не смогли выявить явного победителя – Сунак и Трасс показали почти одинаковый результат.

В поддержку Сунака высказались 39% опрошенных, Трасс – на 1% меньше.

  • В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.
  • К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Предварительно, согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак считался лидером гонки.
  • 20 июля депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.
  • Теперь, по данным британской международной интернет-компании по исследованию рынка и аналитике данных YouGov, фаворитов считают Лиз Трасс.

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Борис Джонсон
Великобритания
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