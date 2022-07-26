Об этом сообщает Sky News со ссылкой на опрос Opinium.

Согласно голосованию 1 тыс. избирателей, респонденты не смогли выявить явного победителя – Сунак и Трасс показали почти одинаковый результат.

В поддержку Сунака высказались 39% опрошенных, Трасс – на 1% меньше.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.

К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Предварительно, согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак считался лидером гонки.

20 июля депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.

Теперь, по данным британской международной интернет-компании по исследованию рынка и аналитике данных YouGov, фаворитов считают Лиз Трасс.

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