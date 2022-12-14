Первые "спартаны" в Украине, а скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой, – Порошенко

В октябре Петр Порошенко сообщил о соглашении на закупку для ВСУ партии британских бронемашин семейства Spartan, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Это уже наша вторая партия бронетехники, известные на всю Украину Spartan. Эти машины сейчас в Украине. Они, как говорят наши механики и водители, в очень приличном техническом состоянии. Мы проводим сейчас техническое обслуживание. Первая подготовка состоялась еще в Великобритании нашими специалистами . И очень скоро они будут под Бахмутом, в Авдеевке. Они будут бить врага", – сказал Порошенко.

Он сообщил, что специалисты работают над увеличением емкости бронемашин, которые также будут оборудованы дополнительным военным оснащением и оружием.

"Мы пытаемся, чтобы там было шесть, а может и семь мест для десанта. Мы привезем и "султаны", где будет больше места – думаем, на 8 десантников. И привезем "самаритяне". Это будет бронированная машина для эвакуации раненых", – объясняет Порошенко. Он также сообщил, что техника поступит в Десантно-штурмовые войска, где будет сформирован батальон с однотипными бронемашинами. Под них также готовится ремонтная база, запас запчастей и горюче-смазочных материалов.

Пятый президент поблагодарил всех, кто донатит на ВСУ, и подчеркнул: это лучший антистресс после российских обстрелов.

"Горжусь, что мы это сделали. И можем еще больше! Поэтому если после утренних прилетов хочется задонатить на "спартаны" - за этим на сайт ОО Справа Громад . А я умножу ваш донат вдвое", - напомнил Петр Порошенко.

Spartan относится к семейству боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами. Может преодолевать водные помехи.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Три бронемашины были поражены во время российских обстрелов, но надежная броня спасла жизнь украинским воинам.

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых для ВСУ волонтерами.

В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры ОО "Справа громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, пищевые продукты (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).