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Первые солдаты немецкой бригады НАТО в Литве отправятся туда в начале сентября

21 августа, 2022 воскресенье
19:20
Мир

Литовский министр обороны Арвидас Анусаускас заявил, что первые солдаты, которые должны стать частью немецкой бригады НАТО в Литве, будут отправлены туда в начале сентября

Об этом сообщает портал Delfi .

"Все зависит от возможностей наших партнеров приехать, мы с ними согласовываем. Ориентировочная дата – 8 сентября, но все еще двигается. Это будет главный элемент штаба", – прокомментировал он.

Кроме этого, Анусаускас подтвердил, что часть штаба, отвечающая за подготовку к дислокации других подразделений, планируется разместить в Йонавском районе, в Рукле, но "при необходимости место дислокации может измениться".

"Речь шла о полусотне (личного состава), но это число все еще плавает", - добавил он.

  • 20 июля в Министерстве обороны Литвы заявили, что страна намерена передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577 и боеприпасы в составе нового пакета военной помощи. Кроме того, в него вошли системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, с боеприпасами, которые купили за средства, собраны литовцами.
  • 20 августа Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о готовящихся двух новых пакетах военной помощи Украине.

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