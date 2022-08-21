Первые солдаты немецкой бригады НАТО в Литве отправятся туда в начале сентября
Литовский министр обороны Арвидас Анусаускас заявил, что первые солдаты, которые должны стать частью немецкой бригады НАТО в Литве, будут отправлены туда в начале сентября
Об этом сообщает портал Delfi .
"Все зависит от возможностей наших партнеров приехать, мы с ними согласовываем. Ориентировочная дата – 8 сентября, но все еще двигается. Это будет главный элемент штаба", – прокомментировал он.
Кроме этого, Анусаускас подтвердил, что часть штаба, отвечающая за подготовку к дислокации других подразделений, планируется разместить в Йонавском районе, в Рукле, но "при необходимости место дислокации может измениться".
"Речь шла о полусотне (личного состава), но это число все еще плавает", - добавил он.
- 20 июля в Министерстве обороны Литвы заявили, что страна намерена передать Украине дополнительные бронетранспортеры M113 и M577 и боеприпасы в составе нового пакета военной помощи. Кроме того, в него вошли системы противовоздушной обороны Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и шлемы, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, с боеприпасами, которые купили за средства, собраны литовцами.
- 20 августа Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о готовящихся двух новых пакетах военной помощи Украине.
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