Первые шесть танков Leopard 2A4, которые передала ВСУ Испания, уже в Польше
Шесть танков Leopard, которые предоставила Украине Испания, уже находятся в Польше, откуда по железной дороге отправятся в Украину.
Эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.
Маргарита Роблес отметила в пятницу, 28 апреля, что первые шесть танков Leopard 2A4, которые Испания обещала Украине, уже прибыли в Польшу через неделю после выхода из порта Сантандер. Далее "леопарды" поедут по железной дороге на позицию, которую не разглашают из соображений безопасности.
"Сегодня утром в польский порт прибыли шесть "леопардов", которые были отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину. Сегодня начинается железнодорожный путь", - сказала министр.
Испания также должна отправить еще четыре танка Leopard, которые сейчас ремонтируют на заводе в Севилье. Роблес отметила, что они были в худшем состоянии, поэтому уйдет около двух месяцев, чтобы отремонтировать их и отправить в Украину.
- Первоначально Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил, что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.
- 16 марта Роблес по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердила, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести обещанным ранее.
- 12 апреля в Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля. О том, что в ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4, сообщил 22 апреля и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что после поставки первых шести танков будет второй пакет с еще четырьмя танками Leopard 2A4.
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