Первые шесть танков Leopard 2A4, которые передала ВСУ Испания, уже в Польше

Эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.

Маргарита Роблес отметила в пятницу, 28 апреля, что первые шесть танков Leopard 2A4, которые Испания обещала Украине, уже прибыли в Польшу через неделю после выхода из порта Сантандер. Далее "леопарды" поедут по железной дороге на позицию, которую не разглашают из соображений безопасности.

"Сегодня утром в польский порт прибыли шесть "леопардов", которые были отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину. Сегодня начинается железнодорожный путь", - сказала министр.

Испания также должна отправить еще четыре танка Leopard, которые сейчас ремонтируют на заводе в Севилье. Роблес отметила, что они были в худшем состоянии, поэтому уйдет около двух месяцев, чтобы отремонтировать их и отправить в Украину.