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Первые шесть предприятий Луганской области начали работать в безопасных областях Украины

29 апреля, 2022 пятница
13:19
Экономика компьютер

Шесть предприятий, эвакуированных из Луганщины из-за вторжения РФ, возобновили работу на Западе Украины

Об этом идет речь в фейсбуке Луганской ОВА.

Глава ОВА Сергей Гайдай отметил, что по программе релокации Минэкономики прорабатывает более тысячи заявок из зон боевых действий.

"Безопасные регионы активно принимают к себе предприятия из Луганщины. В настоящее время официально переместили свои производственные мощности шесть представителей бизнес-среды нашей области. Среди них три представителя Северодонецка и трех других общин. Им нашли новые помещения для оборудования и техники, помогли обеспечить работой трудовые коллективы" , – рассказал он.

Предприятия эвакуировали в Тернопольскую, Черновицкую, Закарпатскую, Хмельницкую и Днепропетровскую области. Они оказывают медицинские услуги, разрабатывают программное обеспечение, занимаются транспортировкой зерновых культур, шиномонтажом. Также среди них есть заведения общепита.

Сергей Гайдай отметил, что обработка заявок продолжается, а местные власти активно ищет площадки для предприятий, жилье для работников и налаживают логистику. Для взаимодействия участников релокации запустили платформу .

"Более 400 предприятий Украины уже переехали, а 216 из них уже возобновили свою работу. То есть, они сохранили свои мощности, перевезли трудовые коллективы, наладили деятельность на новом месте расположения. Еще для около 500 предприятий уже подобраны площадки, сейчас они находятся на разных стадиях транспортировки". Укржелдортрансом, Укрпочтой или собственными ресурсами (с компенсацией)", - отметили в ОВА.

В обладминистрации добавили, что программа релокации создает точки роста для украинской экономики и защищает промышленный потенциал государства. После войны одним из приоритетов правительства будет возвращение предприятий в их регионы, где они будут возрождать экономику.

  • В марте Минэкономики запустило программу с помощью переноса мощностей предприятий на Запад Украины.
  • По состоянию на 13 апреля Украина переместила из зоны боевых действий в другие области 250 предприятий, 121 из которых возобновило работу.
  • На 22 апреля переместили более 400 предприятий, 190 из которых уже работают.

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Новости
эвакуация
война с Россией
Сергей Гайдай
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