Первые результаты парламентских выборов в Венгрии: партия Орбана набирает 60% голосов, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



Предварительные результаты подсчета 23% голосов по спискам показали, что Фидес лидирует с 60% голосов против 29% за альянс оппозиции из 6 партий.



Согласно предварительным результатам, "Фидес" лидирует и в большинстве одномандатных округов.



"Разрыв может уменьшиться, если подсчитать избирательные округа в крупных городах, где у оппозиции большая поддержка", - говорится в сообщении.



В случае победы – Орбан станет премьером в четвертый раз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb