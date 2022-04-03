Первые результаты парламентских выборов в Венгрии: партия Орбана набирает 60% голосов, - Reuters
В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам, партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов
Об этом сообщает Reuters .
Предварительные результаты подсчета 23% голосов по спискам показали, что Фидес лидирует с 60% голосов против 29% за альянс оппозиции из 6 партий.
Согласно предварительным результатам, "Фидес" лидирует и в большинстве одномандатных округов.
"Разрыв может уменьшиться, если подсчитать избирательные округа в крупных городах, где у оппозиции большая поддержка", - говорится в сообщении.
В случае победы – Орбан станет премьером в четвертый раз.
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