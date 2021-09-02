Первые поставки по "Северному потоку-2" могут состояться в этом году, - "Газпром"
Председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут состояться в этом году
Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передает "Интерфакс-Украина".
"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу " Северный поток-2 " на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северогазотранспортном коридоре", - сказал Миллер.
Глава "Газпрома" также заявил, что "маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим и наиболее экономически эффективным для потребителей, и наиболее экологически чистым".
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток - 2".
- Российский "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года.
- Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину .
- Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что США и Германия все еще могут заблокировать запуск российского "Северного потока - 2".
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