Первые поставки по "Северному потоку-2" могут состояться в этом году, - "Газпром"

Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передает "Интерфакс-Украина".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу " Северный поток-2 " на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северогазотранспортном коридоре", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" также заявил, что "маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим и наиболее экономически эффективным для потребителей, и наиболее экологически чистым".