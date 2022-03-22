Первые полмиллиона украинцев получили выплаты в 6500 грн, - Федоров

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграмм-канале.



"Начались первые выплаты 6 500 грн с поддержки для тех, кто подал заявки в первый день. Почти 500 тыс украинцев их получили. Средства поступают поочередно", - написал он.



Министр отметил, что в общей сложности поступило почти 4 млн заявок на такую помощь в рамках "поддержки".



"Важно: люди получали смс, что вроде бы им нужно перейти по ссылке, чтобы получить 6 500 денежной помощи. Это очередное интернет-мошенничество. Будьте внимательны. Уведомления о начислении денег с поддержки поступит вам в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь" , – предостерег Федоров.

Помощь "єПідтримка" в размере 6,5 тыс. грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Ограничений на расходы этих средств нет, их можно перевести на другую банковскую карточку и снять наличными в банкомате.Напомним, жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы єПідтримка.