Первые мобилизованные россияне появились на Юге Украины, уже есть убитые, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на Юг Украины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди с автоматами, в танках и другой военной технике. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", – пояснил Костенко.
Полковник СБУ сообщил, что на Юге Украины уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на Юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - добавил он.
- 21 сентября 2022 года Путин официально объявил о начале в РФ частичной мобилизации.
- Планируется набрать 300 тыс. россиян. Однако в оппозиции говорят о якобы 3 млн.
- При этом в России сейчас насчитывается около 5 млн силовиков, половину из которых подконтрольный Кремлю руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает тоже отправить на войну с Украиной.
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