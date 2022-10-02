Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди с автоматами, в танках и другой военной технике. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", – пояснил Костенко.

Полковник СБУ сообщил, что на Юге Украины уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на Юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - добавил он.

21 сентября 2022 года Путин официально объявил о начале в РФ частичной мобилизации.

Планируется набрать 300 тыс. россиян. Однако в оппозиции говорят о якобы 3 млн.

При этом в России сейчас насчитывается около 5 млн силовиков, половину из которых подконтрольный Кремлю руководитель Чечни Рамзан Кадыров предлагает тоже отправить на войну с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb