Первые лица государства почтили Героев Крут
В воскресенье, 29 января 2023 года, высшее военно-политическое руководство Украины присоединилось к памяти павших в бою под Крутами
Об этом стало известно из telegram-канала президента Украины.
В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
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"Вечная память павшим в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов! Вечная слава Героям Крут!", - говорится в сообщении.
В частности, официальное интернет-представительство президента Украины также сообщает , что цветы к памятному кресту возложили также курсанты военных учебных заведений, в частности:
Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия", Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Военного института телекоммуника военного лицея имени Ивана Богуна
- 29 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.
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