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Первые израильские пехотинцы и танки зашли на территорию сектора Газы

13 октября, 2023 пятница
21:20
Мир

Армия Израиля провела военную операцию в секторе Газы с целью очистки территории от террористов и поиска пропавших без вести израильтян. Также была уничтожена ячейка ХАМАСа и предотвращен запуск противотанковых ракет

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявила, что пехота и танки вошли сегодня на территорию сектора Газы с целью проведения "локальных рейдов", чтобы очистить территорию от потенциальных террористов и обнаружить пропавших без вести израильтян.

Военные провели обыски и собрали информацию, которая может помочь в поисках пропавших без вести.

Армия обороны Израиля сообщает, что войска также уничтожили несколько террористов в этом районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая запустила противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

Отмечается, что войска не входили в глубь Газы.

Спикер ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели обыски и "сорвали запуск противотанковых управляемых ракет, которые намеревались проникнуть на израильскую территорию".

"Военные обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести", - говорит Хагари. "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы найти каждую деталь о пропавших без вести и заложниках", - добавляет он.

По подсчетам, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАСом во время его кровавой атаки в прошлую субботу. Армия обороны Израиля сообщила семьям 120 заложников о том, что их близкие находятся в секторе Газы.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газы и освобождение всех заложников.

Израиль
Палестина
Война в Израиле
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