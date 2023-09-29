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Первые издания книг Артура Конан Дойла и Агаты Кристи ушли с молотка по рекордной цене

29 сентября, 2023 пятница
13:58
Культура

На аукционе продали первые издания "Собаки Баскервилов" Артура Конан Дойла и "Тринадцать загадочных случаев" Агаты Кристи. Книги установили два мировых рекорда

Об этом пишет The Independent .

Книги принадлежали покойному барабанщику Rolling Stones Чарли Уоттсу. 28 сентября они были проданы в рамках специализированной распродажи в британском аукционном доме Christie's.

Первое издание книги о Шерлоке Холмсе "Собака Баскервилов" было продано за 214 200 фунтов стерлингов (9,6 млн гривен), что установило новый мировой аукционный рекорд для печатной книги Артура Конан Дойла. Это превышает предыдущий рекорд в 165279 фунтов стерлингов (7,4 млн гривен) за "Знак четырех" в 2022 году.

Этот экземпляр книги имеет личное послание на титульной странице автора, который отметил: "Прежде чем написать эту книгу, я прошелся Дартмуром".

На аукцион также выставили двадцать пять романов Агаты Кристи, а "исключительно редкое" издание сборника детективов 1932 продали за 60 480 фунтов стерлингов (2,7 млн гривен).

Эта продажа стала новым мировым аукционным рекордом для книги Кристи, предыдущий рекорд составил 47 880 фунтов стерлингов (2,1 миллиона гривен) за "Убийства по алфавиту" в 2021 году.

В "Тринадцати загадочных случаях" впервые появляется мисс Марпл, знаменитая детективка Кристи.

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