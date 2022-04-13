Первые из 20 австралийских бронетранспортеров Bushmaster для Украины уже были доставлены в ЕС

Об этом сообщило Объединенное оперативное командование Австралии.



"Первые из 20 транспортных средств Bushmaster Protected Mobility, подаренные Украине правительством Австралии, доставлены в аэропорт Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, Bushmaster рассчитан на перевозку и поддержку отделения пехоты из девяти человек с местом для еще одного. Транспортер полностью кондиционирован и может работать автономно в течение трех дней. Австралия отправила бронетранспортеры в Украину по просьбе Зеленского .

Ранее выступление президента Украины повлияло на австралийцев во введении дополнительных санкций в отношении российского агрессора. Страна отказывается от российских нефти и газа.

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Ранее СМИ в Австралии отмечали, что первая партия будет составлять 4 машины из 20 запланированных.