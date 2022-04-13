Первые из 20 австралийских бронетранспортеров Bushmaster для Украины уже были доставлены в ЕС
Первую партию бронетранспортеров Bushmaster для Украины уже доставили из Австралии в ЕС, планируется доставить 20 машин
Об этом сообщило Объединенное оперативное командование Австралии.
"Первые из 20 транспортных средств Bushmaster Protected Mobility, подаренные Украине правительством Австралии, доставлены в аэропорт Европы", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ в Австралии отмечали, что первая партия будет составлять 4 машины из 20 запланированных.
- Напомним, Bushmaster рассчитан на перевозку и поддержку отделения пехоты из девяти человек с местом для еще одного. Транспортер полностью кондиционирован и может работать автономно в течение трех дней. Австралия отправила бронетранспортеры в Украину по просьбе Зеленского .
- Ранее выступление президента Украины повлияло на австралийцев во введении дополнительных санкций в отношении российского агрессора. Страна отказывается от российских нефти и газа.
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