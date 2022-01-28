Первые инструкторы ВСУ завершили обучение по применению противотанковых ракетных комплексов NLAW

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.



Так, 28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) состоялся завершающий этап подготовки первой группы украинских военных.







"Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - сообщает Генштаб ВСУ.







Этап завершился реальными стрельбами из ПТРК NLAW. Огонь велся по мишеням с разных дистанций из окон домов, окопов, боевых машин.



"Все цели были поражены", - уточнили в ВСУ.







Во время учебы британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

Напомним, 18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитаны для боя в городских условиях.

25 января британские инструкторы начали учить военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW.