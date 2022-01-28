Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Первые инструкторы ВСУ завершили обучение по применению противотанковых ракетных комплексов NLAW

Первые инструкторы ВСУ завершили обучение по применению противотанковых ракетных комплексов NLAW

28 января, 2022 пятница
17:08
война с Россией

Первая группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила подготовку по применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Так, 28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) состоялся завершающий этап подготовки первой группы украинских военных.



"Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - сообщает Генштаб ВСУ.



Этап завершился реальными стрельбами из ПТРК NLAW. Огонь велся по мишеням с разных дистанций из окон домов, окопов, боевых машин.

"Все цели были поражены", - уточнили в ВСУ.



Во время учебы британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

  • Напомним, 18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитаны для боя в городских условиях.
  • 25 января британские инструкторы начали учить военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новости
Читайте также:
Андрій Єрмак
26 января, 2022 среда
"Первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года": Ермак сообщил, что советники лидеров "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике
Наталка Діденко
27 января, 2022 четверг
Снег, сильный ветер и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 28 января
Марлос
27 января, 2022 четверг
Экс-лидер "Шахтера" Марлос нашел новую команду
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.56
    Покупка 28.56
    Продажа 28.92
  • EUR
    Покупка 31.78
    Продажа 32.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
28 января
18:51
Зеленский
"Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы на лыжах покатался?": Зеленский отверг предложение Лаврова о встрече и призвал договариваться
18:34
НБУ: украинский экспорт будет сокращаться как минимум на $100 млн в год из-за механизма углеродной корректировки импорта ЕС
18:32
Детективы НАБУ на взятке задержали народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых
18:32
"Шахтер" и "Мариуполь" сыграли вничью матч на сборах в Турции
18:28
Порошенко после встречи с делегацией Конгресса США: единство вокруг Украины, сильная армия и дипломатия - вот что остановит Путина
18:14
Зеленский
Зеленский: нужно очень осторожно выражать мнение, что завтра будет война
18:12
Министр культуры Ткаченко призвал журналистов не "играться" с инфоповодами, выгодными врагу, и не разгонять панику
18:11
газ
Президент США и глава Еврокомиссии обсудили поставки газа в случае вторжения РФ в Украину
18:08
Зеленский
Зеленский: "Они убивали, они хоронили побратимов, они практики - наша армия не хуже армии НАТО"
17:53
Зеленский
Зеленский: если будет полномасштабная война, она будет на границах некоторых стран НАТО
17:43
"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново
17:40
В Запорожской области нашли повешенным военного-контрактника: полицейские подозревают, что он совершил самоубийство
17:37
Путин Макрон
Путин заявил, что Запад проигнорировал ключевой вопрос России о "гарантиях безопасности"
17:32
В Польше нашли нового тренера для сборной и это не Шевченко, - СМИ
17:28
Эксклюзив
Телеканал "НАШ"
Факты для введения санкций против канала "НАШ" есть, но процесс могут политизировать, назвав его "давлением", - политолог
17:27
Зеленский
"Зачем нам санкции после?": Зеленский о помощи от Запада в случае нового вторжения РФ
17:25
Владимир Зеленский
Сигналы о предполагаемом нападении РФ в СМИ бьют по экономике Украины, - Зеленский
17:14
Расстрел в Днепре: ГБР производит обыск в воинской части, где служил Рябчук
17:11
ледолол "Ноосфера"
Первый за 20 лет выход украинского корабля в Южный океан: ледокол "Ноосфера" отправляется в Антарктиду
16:59
Олимпиада-2022: тренера сборной Украины по биатлону отправили на самоизоляцию
16:52
UniCredit банк
Боится санкций: UniCredit отказался от покупки одного из крупнейших банков РФ
16:45
тероборона
В ряды терробороны Киева записались уже 600 резервистов
16:43
Йенс Столтенберг
У НАТО нет уверенности, что в планах РФ есть новое вторжение в Украину, - Столтенберг
16:37
РФ еще не приняла решение о нападении на Украину, - глава немецкой разведки
16:35
Виталий Портников
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 28 января. Россия против Украины и Запада: кто утолит кремлевского фюрера?
16:27
Швейцарский топ-клуб договорился о трансфере 21-летнего форварда "Динамо"
16:26
россия танк
"Пропагандистская машина пытается скрыть тысячи военных и кричит "Мир!": посольство США выложило ролик с фактами агрессии РФ против Украины
16:18
россия хакер
Великобритания призывает крупный бизнес усилить защиту от возможных российских кибератак
16:12
Вакцинация от коронавируса
Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадают в больницу в 46 раз чаще из-за штамма "Омикрон", чем трижды привитые, - ученые
16:11
посольство РФ Берлин
Германия депортировала российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
16:03
Эксклюзив
ВСУ
Россия пытается найти момент неожиданности для атаки, Украина должна быть готова к отражению, - журналист
16:03
вулкан
В Японии произошло извержение одного из самых активных вулканов мира
15:55
Путин и Лукашенко
Два престарелых диктатора - Путин и Лукашенко готовы развязать кровавую братоубийственную войну против Украины, - Фонд спортивной солидарности Беларуси
15:53
полиция
В Украине на 10% повысили зарплату правоохранителям
15:52
Жителя Луганщины разоблачили на торговле огнестрельным оружием
15:48
Суд США отказался закрыть дело грузинской шахматистки о сериале Netflix "Королевский гамбит"
15:33
В скалах на Кавказе нашли мумию женщины XVIII - IV вв. до нашей эры
15:31
В Киеве нашли повешенным известного украинского боксера Вирчиса
15:31
Немецкое правительство
Германия исключила возможность поставки летального оружия в Украину
15:28
Лукашенко
Лукашенко заявил, что не отправит армию Беларуси воевать против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV