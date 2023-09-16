Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что первые гражданские корабли воспользовались временным коридором по направлению к портам Украины.

По словам Олесандра Кубракова, балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее установленный Военно-морскими силами ВСУ коридор использовали только для эвакуации судов, из-за войны застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.