Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что первые гражданские корабли воспользовались временным коридором по направлению к портам Украины.
По словам Олесандра Кубракова, балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.
Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее установленный Военно-морскими силами ВСУ коридор использовали только для эвакуации судов, из-за войны застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.
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