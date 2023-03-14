Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Первые фазы контрнаступательной операции можно будет ожидать в ближайшие дни, в ближайшие одну - две недели. Эти фазы будут не наземные, они будут с использованием высокоточного оружия. Сейчас мы ждем более дальнобойного оружия, потому что россияне пытаются держать свои элементы командной структуры управления, составы с боеприпасами дальше, чем 80 км от линии фронта, избегая ударов HIMARS", - объяснил Самусь.

Военный эксперт также добавил, что если Украина получит GLSDB, ракеты дальностью 150 км, которые можно использовать также с HIMARS, это кардинально изменит ситуацию.

"Дальнобойным оружием ВСУ смогли бы методично уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами, любые системы управления разведки, скопление личного состава врага. 150 км - это вся линия фронта, за исключением Крыма. Первая фаза заняла бы определенное время и позволила завершить формирование подразделений ВСУ. Кроме того, изменилась бы погода. Этот высокоточный элемент операции может выполняться еще до того, как будут созданы условия комплектования и готовности частей ВСУ западным оружием. Наземная фаза будет производиться тогда, когда будут созданы определенные условия", - подчеркнул Самусь.