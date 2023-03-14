Первые фазы контрнаступательной операции ВСУ можно ожидать в ближайшие дни, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что наземная фаза контрнаступления ВСУ начнется тогда, когда создадутся определенные условия
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Первые фазы контрнаступательной операции можно будет ожидать в ближайшие дни, в ближайшие одну - две недели. Эти фазы будут не наземные, они будут с использованием высокоточного оружия. Сейчас мы ждем более дальнобойного оружия, потому что россияне пытаются держать свои элементы командной структуры управления, составы с боеприпасами дальше, чем 80 км от линии фронта, избегая ударов HIMARS", - объяснил Самусь.
Военный эксперт также добавил, что если Украина получит GLSDB, ракеты дальностью 150 км, которые можно использовать также с HIMARS, это кардинально изменит ситуацию.
"Дальнобойным оружием ВСУ смогли бы методично уничтожать командные пункты, склады с боеприпасами, любые системы управления разведки, скопление личного состава врага. 150 км - это вся линия фронта, за исключением Крыма. Первая фаза заняла бы определенное время и позволила завершить формирование подразделений ВСУ. Кроме того, изменилась бы погода. Этот высокоточный элемент операции может выполняться еще до того, как будут созданы условия комплектования и готовности частей ВСУ западным оружием. Наземная фаза будет производиться тогда, когда будут созданы определенные условия", - подчеркнул Самусь.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута необходима для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое "уже не за горами"
- Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте, в частности в Бахмуте
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное