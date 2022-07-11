Первые две батареи ПВО NASAMS смогут защитить Киев от ракет россиян, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что первые системы ПВО NASAMS смогут эффективно оградить столицу от ракетных ударов врага
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Первые системы ПВО NASAMS должны прикрыть небо над столицей. Поскольку Киев является важным центром многих аспектов, начиная от количества людей в городе до прикрытия важных мостов. Пока мы говорим о двух батареях NASAMS. Каждая из них может уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Поэтому наиболее важные территории Киева мы сможем защитить", - пояснил Згурец.
Аналитик отметил, что у Украины достаточно большие территории и защитить все населенные пункты сразу не удастся.
"Мы сейчас привлекаем стратегию с использованием имеющихся средств противовоздушной обороны и предоставляемых нам союзниками. В короткой перспективе мы не сможем прикрыть небо по всей территории Украины. Однако то, что мы работаем над созданием многослойной противоракетной и противовоздушной обороны, остается фактом", – добавил он.
- 30 июня Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, в который вошли системы ПВО NASAMS.
- 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит ПВО .
- 3 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба.
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