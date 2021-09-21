Первые два кандидата на пост мэра Харькова подали документы
В Харькове двое первых кандидатов на должность городского головы подали документы на регистрацию
Об этом сообщает Общественное .
Первым документы подал глава харьковского отделения "Нацкорпусу" - Константин Немичев.
Вторым подал документы ексмер Харькова - Михаил Добкин. Он внес идет на выборы самовыдвиженцем.
Добкин был мэром Харькова (2006-2010 гг.) и возглавлял Харьковскую ОГА с 2010 по 2014 год.
Выборы состоятся 31 октября.
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