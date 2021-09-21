Первые два кандидата на пост мэра Харькова подали документы

Об этом сообщает Общественное .

Первым документы подал глава харьковского отделения "Нацкорпусу" - Константин Немичев.

Вторым подал документы ексмер Харькова - Михаил Добкин. Он внес идет на выборы самовыдвиженцем.

Добкин был мэром Харькова (2006-2010 гг.) и возглавлял Харьковскую ОГА с 2010 по 2014 год.

Выборы состоятся 31 октября.