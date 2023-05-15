Об этом Еспресо сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

"Формирование бригад началось в феврале. Тогда было объявлено о формировании 8 бригад МВД, и 6 из них были именно бригады Нацгвардии. 11 апреля было объявлено о том, что будет формироваться еще одна бригада именно в Нацгвардии - "Хартия". Это седьмая наша бригада, всего их в Гвардии наступления уже 9. Те добровольцы, которые первыми подавали заявки в феврале-марте, уже прошли отбор, прошли медкомиссию, прошли тестирование, они зачислены в списки бригад и уже прошли даже индивидуальную подготовку. То есть освоили навыки владения стрелковым оружием, индивидуальным, оружием и сейчас приступили к учениям, к тренировкам в составе подразделений. Это рота, батальон, и эти тренировки уже на завершающем этапе, именно для тех людей, которые первыми вступили", - сказал Музычук.

При этом представитель Нацгвардии отметил, что прием заявок продолжается.

"Сейчас продолжается еще прием заявок, мы формируем определенные резервы и мы, конечно, формируем седьмую бригаду "Хартию". Для многих бойцов, которые именно туда попадают, начинается, опять же, сначала индивидуальная, а позже это будет коллективная подготовка. То есть, ротные тактические учения, в составе батальона и т.д.", - сказал Музычук.

Представитель Нацгвардии также сообщил о подробностях подготовки бойцов.

"Что касается задач и направлений – то, конечно, учтен опыт и последнего года ведения боевых действий, и за эти предыдущие 8 лет. Речь о том, что это тяжелое вооружение, использование артиллерии. Мы готовим также военнослужащих, которые могут использовать беспилотные летательные аппараты: начиная от выполнения разведывательных задач и заканчивая нанесением огневого поражения. Мы видим, насколько сейчас эта работа эффективна. Надо понимать, что подразделения Гвардии наступления - в структуре МВД, однако на период действия военного положения все подразделения - это силы обороны нашего государства и выполняют свои задачи в рамках единого замысла, подчиняются главнокомандующему ВСУ. Решение на выполнение ими задач на определенных направлениях будет принято именно главнокомандующим", - сказал Музычук.

По словам спикера Нацгвардии, подготовку удается улучшать за счет участия бойцов с боевым опытом, некоторые из которых воюют с 2014 года.

"Основная цель Гвардии наступления - это формирование штурмовых бригад, подразделений. Что касается именно Нацгвардии, то они формируются на базе действующих воинских частей, которые были несколько меньше. Однако военнослужащие, формирующие их основу, уже имеют боевой опыт, начиная с 2014 года. Это опытные бойцы, командиры, сержанты и инструкторы, позволяющие сделать более эффективной подготовку и ускорить подготовку самих подразделений. Некоторые подразделения, например, роты или батальоны этих бригад, выполняли и до сих пор выполняют боевые задачи, в том числе на востоке, тогда как формируются дополнительные подразделения, роты и батальоны, которые проходят боевое слаживание и тренировки, чтобы в дальнейшем выполнять боевые задачи", - сказал Музычук.