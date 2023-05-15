Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Первые добровольцы Гвардии наступления уже прошли базовую подготовку
Эксклюзив

Первые добровольцы Гвардии наступления уже прошли базовую подготовку

15 мая, 2023 понедельник
19:58
Война с Россией

Добровольцы, которые первыми подали заявки в Гвардию наступления в феврале-марте, уже прошли индивидуальную подготовку и завершают тренировку в составе подразделений

Об этом Еспресо сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

"Формирование бригад началось в феврале. Тогда было объявлено о формировании 8 бригад МВД, и 6 из них были именно бригады Нацгвардии. 11 апреля было объявлено о том, что будет формироваться еще одна бригада именно в Нацгвардии - "Хартия". Это седьмая наша бригада, всего их в Гвардии наступления уже 9. Те добровольцы, которые первыми подавали заявки в феврале-марте, уже прошли отбор, прошли медкомиссию, прошли тестирование, они зачислены в списки бригад и уже прошли даже индивидуальную подготовку. То есть освоили навыки владения стрелковым оружием, индивидуальным, оружием и сейчас приступили к учениям, к тренировкам в составе подразделений. Это рота, батальон, и эти тренировки уже на завершающем этапе, именно для тех людей, которые первыми вступили", - сказал Музычук.

При этом представитель Нацгвардии отметил, что прием заявок продолжается.

"Сейчас продолжается еще прием заявок, мы формируем определенные резервы и мы, конечно, формируем седьмую бригаду "Хартию". Для многих бойцов, которые именно туда попадают, начинается, опять же, сначала индивидуальная, а позже это будет коллективная подготовка. То есть, ротные тактические учения, в составе батальона и т.д.", - сказал Музычук.

Представитель Нацгвардии также сообщил о подробностях подготовки бойцов.

"Что касается задач и направлений – то, конечно, учтен опыт и последнего года ведения боевых действий, и за эти предыдущие 8 лет. Речь о том, что это тяжелое вооружение, использование артиллерии. Мы готовим также военнослужащих, которые могут использовать беспилотные летательные аппараты: начиная от выполнения разведывательных задач и заканчивая нанесением огневого поражения. Мы видим, насколько сейчас эта работа эффективна. Надо понимать, что подразделения Гвардии наступления - в структуре МВД, однако на период действия военного положения все подразделения - это силы обороны нашего государства и выполняют свои задачи в рамках единого замысла, подчиняются главнокомандующему ВСУ. Решение на выполнение ими задач на определенных направлениях будет принято именно главнокомандующим", - сказал Музычук.

По словам спикера Нацгвардии, подготовку удается улучшать за счет участия бойцов с боевым опытом, некоторые из которых воюют с 2014 года.

"Основная цель Гвардии наступления - это формирование штурмовых бригад, подразделений. Что касается именно Нацгвардии, то они формируются на базе действующих воинских частей, которые были несколько меньше. Однако военнослужащие, формирующие их основу, уже имеют боевой опыт, начиная с 2014 года. Это опытные бойцы, командиры, сержанты и инструкторы, позволяющие сделать более эффективной подготовку и ускорить подготовку самих подразделений. Некоторые подразделения, например, роты или батальоны этих бригад, выполняли и до сих пор выполняют боевые задачи, в том числе на востоке, тогда как формируются дополнительные подразделения, роты и батальоны, которые проходят боевое слаживание и тренировки, чтобы в дальнейшем выполнять боевые задачи", - сказал Музычук.

  • Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Украина уже полностью сформировала 8 бригад Гвардии наступления.
Новости
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Денис Берінчик
14 мая, 2023 воскресенье
"Это просто стыд": промоутер объяснил, почему украинский боксер отказался от чемпионского титула
Харків
13 мая, 2023 суббота
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
15 мая
20:34
Россияне обстреляли Херсонщину, ранены двое мужчин
20:32
Оккупанты на Запорожье имитируют стабильность, но понимают, что ВСУ помешают им провести осенью псевдовыборы, - депутат облсовета Ашурбеков
20:07
OPINION
Формула смерти
20:01
В Донецкой области под вражеский обстрел попали полицейские, 5 ранены
19:52
Есть понимание временных рамок по решениям о самолетах для Украины, - Кулеба
19:29
Исландия передаст Украине полевой госпиталь
19:13
Силовики РФ проводят рейды на железнодорожных станциях оккупированного Крыма, - Генштаб
19:13
Московский Кремль
"Считают изменой": Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, - СМИ
19:00
Обзор
Победные новости 446-го дня войны: взрыв в центре оккупированного Луганска и подозрение Фирташу
18:34
Обновлено
ВСУ отреагировали на вывод Россией "калибров" в Азовское море
18:24
После падения авиации РФ в Брянской области Беларусь перевела силы ПВО в "готовность номер один"
18:23
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 26-го тура
18:08
OPINION
Выборы в Турции – непростой выбор между неоосманизмом и европейскостью
18:03
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
17:56
Скрывавшегося на Киевщине под видом переселенца боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы
17:46
Эксклюзив
Россияне вывозят украинских детей в Дагестан, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба
17:46
Обновлено
Грузия разрешила полеты первой авиакомпании из РФ
17:36
Лукашенко в Москве на 9 мая 2023 года
С перебинтованной конечностью: Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике
17:19
Владимир Арьев: судьи проигнорировали ходатайство о взятии на поруки полковника Червинского
17:17
Где в Украине 16 мая возможны дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко
17:13
Эксклюзив
В Херсонской области начали восстанавливать населенные пункты, расположенные вне зоны поражения российской артиллерии, - Хлань
17:08
Эксклюзив
В новое правление Эрдогана Турция может войти в период застоя, - востоковед Якубович
16:56
Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture
16:47
ВООЗ
ВОЗ закрывает офис в Москве. Украина инициировала этот процесс в мае 2022 года
16:44
Эксклюзив
Новые партии вооружения расширят диапазон уничтожения военных объектов противника, - военный эксперт Рябых
16:40
Обновлено
Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении главаря "МВД ЛНР" Корнета в результате покушения
16:32
Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что никто не заставляет Венгрию быть членом этого сообщества
16:24
В Великобритании нашли два портрета, написанных Рембрандтом - их выставят на аукцион
16:19
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: погибли два человека, один ранен
16:03
OPINION
Потребительские цены в апреле 2023 г. выросли на 0,2% по сравнению с мартом
16:00
TikTok
В Украине будут судить блогера, который распространял в TikTok видео перемещения Сил обороны
15:58
В Турции состоится второй тур выборов президента: названа дата
15:36
Эксклюзив
В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
15:20
Эксклюзив
В РФ начнется фаза смены режима после поражения в войне против Украины, - дипломат Огрызко
15:19
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Великобритания не будет направлять Украине истребители, потому что у нее нет F-16, которые нужны ВСУ
15:07
Эксклюзив
"Результат агрессивной войны против Украины": Игнат о падении самолетов и вертолетов РФ в Брянской области
14:55
Эксклюзив
Очевидно, что Лукашенко Путину не нравится, - политтехнолог Голобуцкий
14:54
Кая Каллас
Премьер Эстонии: Война завершится, как только Путин поймет, что не может достичь целей и победить украинцев
14:53
Нет смысла обсуждать, когда Украина присоединится к НАТО, пока она не победит в войне с РФ, - Столтенберг
14:39
Эксклюзив
Огрызко: у западных политиков произошел кардинальный излом сознания в отношении Украины, и Шольц не исключение
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV