"Первые дни": в Финляндии покажут минисериал о жизни украинцев в начале полномасштабного вторжения РФ
В Финляндии покажут 6-эпизодный сериал о жизни киевлян в начале полномасштабного вторжения РФ "Первые дни": его сняли весной 2023 года
Об этом информирует Yle.
Сериал из шести эпизодов начнут транслировать 29 октября в прайм-тайм на украинском языке с финскими субтитрами.
"Одна из задач Yle (национальная телерадиовещательная компания Финляндии - ред.) - отражать современность не только с помощью новостей и документальных фильмов, но и с помощью драматических произведений. Драма предлагает другой взгляд на будни в разгар войны", - отметил руководитель отдела креативного контента Yle Вилле Вилен.
Сериал снимался в сотрудничестве с национальными вещателями Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Его сняли весной 2023 года.
Каждый эпизод сериала – художественный минифильм, основанный на реальных событиях, герои которого имеют реальных прототипов.
"Всех их известие о нападении застало врасплох, разделив жизнь на "до" и "после": бездомного, который помогал местной бригаде ТрО уничтожать оккупантов, даже не имея документов; легенду украинской эстрады Андрея Данилко, ставшего вдохновением и примером несокрушимости для миллионов; Ольгу, двух ее детей и мужа, которые в результате войны вынуждены жить в одной комнате с ее бывшим мужем, Макса, неудачника-смотрителя частного зоопарка, который больше всего хотел бы, чтобы его не трогали, однако заканчивает тем, что пытается сохранить жизнь животным; немца Клауса, который приехал эвакуировать свою девушку из Киева, и оказался в опасном волонтерском квесте в Киевской области; мальчика Егора, который в своем воображении сбивает ракеты, как злых птиц, летящих на больницу, где работает его мама", - говорится в синопсисе.
- Ранее стало известно, что Украина станет главной темой нового сезона американского сериала "Миллиарды". Характерная черта сериала состоит в том, что большинство сюжетных линий базируются на реальных заголовках СМИ и финансовых делах и расследованиях в США и мире.
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