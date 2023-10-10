"Первые дни": Netflix покажет украинский сериал о начале полномасштабной войны

Об этом информирует FILM.UA Group .

Сериал "Первые дни" (Those Who Stayed) выйдет на Netflix 1 ноября. Это будет одновременно премьера в Украине и других странах Восточной Европы, таких как Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Балтия и Балканы.

Он состоит из шести эпизодов, в которых раскрываются судьбы людей в начале Великой войны. Среди главных героев – мать, которая делит жизнь с ребенком и двумя мужчинами – теперешним и прошлым, парень, оказавшийся на работе в зоопарке во время войны, бездомный, помогающий ТрО, и другие.

Сериал будет транслироваться национальными телеканалами более чем в 12 странах, среди которых Исландия, Австралия и Франция.

"Первые дни" является самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. А также это первый украинский проект, фактически заказанный иностранными каналами, и покажут его именно на украинском языке", - отмечает директор по развитию и копродукции FILM.UA Group и продюсер проекта Екатерина Вишневская.

Сериал снимался в сотрудничестве с национальными вещателями Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Его сняли весной 2023 года.

На первых этапах разработки сериала к FILM.UA Group присоединились в качестве копродюсеров телеканалы Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым дистрибьютором выступает германская компания Red Arrow Studios International, с которой этот проект разрабатывался еще на уровне сценариев.

К проекту присоединились украинские деятели искусства: Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крепостная", Артем Литвиненко - автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточок" Валентин Шпаков и "Ты - космос" Павел Остриков. Проект стал первой полноформатной работой для Кати Царык, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткометражного фильма "Обними меня".