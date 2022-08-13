Первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным

Об этом он сообщил в собственном твиттере.

"Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые 4 гаубицы Zuzana находятся уже в Вооруженных Силах Украины, готовых к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - говорится в сообщении.

Известно, что Zuzana 2 – это модернизированная версия Zuzana 1 (которая, в свою очередь, является модернизацией чехословацкой системы Dana), разработана и произведена в Словакии. По сравнению с предыдущей версией Zuzana 2 имеет новый, более длинный ствол длиной 52 калибра (ранее 45 калибров), что позволило увеличить дальность стрельбы до 41 км. Она оснащена новой бронированной кабиной. Кроме того, башня имеет полный поворот на 360 градусов (ранее всего на 60 градусов), а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Гаубица имеет автозарядку и способна производить 5 выстрелов в минуту.

2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana2 . В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

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