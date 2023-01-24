Первые Bradley поступят в Украину в течение нескольких недель, – СМИ
Первая партия боевых машин пехоты Bradley американского производства должна прибыть в Украину в "относительно близком будущем", в течение недель
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на обеспечении украинцев способностями, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расклад сил на поле боя", - отметил представитель оборонного ведомства США.
Кроме того, он отметил, что после серьезных потерь в Бахмуте Россия пытается усилить свои позиции по всей линии фронта десятками тысяч мобилизованных. Впрочем, эти солдаты "плохо оснащены, плохо обучены, и их наспех бросают на поле боя".
В Пентагоне также подтвердили, что, несмотря на российские наступательные усилия, украинские военные продолжают успешно обороняться, в том числе и на Бахмутском направлении.
- Как сообщалось, в двух масштабных пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине более 100 боевых машин пехоты Bradley, называемых "убийцами танков". Сейчас украинские военные проходят недельные тренировки на этих системах в Германии.
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