Первые БМП Bradley уже прибыли в Украину и переданы военным
Часть американских боевых машин пехоты M2 "Bradley" уже прибыла в страну, перекрашенную в пиксель и передаваемую военным
Об этом заявил спикер Пентагона Чарли Дитц, информирует The Drive.
"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла (в Украину, – ред.)", - сказал он.
При этом Дитц не уточнил, когда они прибыли и в каком количестве, добавив, что эти вопросы следует направить в Министерство обороны Украины.
В понедельник Минобороны Украины тоже упомянула об американских БМП, опубликовав в Твиттере фотографии перекрашенных "Bradley".
- Как сообщал Укринформ, ранее в Пентагоне сообщалось , что Украина получит модернизированный вариант БМП Bradley, которые называют "убийцами танков". В новый пакет военной помощи от США вошли 50 американских боевых машин пехоты M2 Bradley. Последний пакет помощи также предусматривает передачу боезапаса для M2 Bradley из 500 противотанковых ракет TOW и 250 тысяч 25-мм выстрелов в автоматическую пушка этой БМП.
- 31 января в Соединенных Штатах сообщили об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину.
- Также стало известно, что Германия уже передала Украине ЗРК Patriot с ракетами.
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