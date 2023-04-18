Первые БМП Bradley уже прибыли в Украину и переданы военным

Об этом заявил спикер Пентагона Чарли Дитц, информирует The Drive.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла (в Украину, – ред.)", - сказал он.

При этом Дитц не уточнил, когда они прибыли и в каком количестве, добавив, что эти вопросы следует направить в Министерство обороны Украины.

В понедельник Минобороны Украины тоже упомянула об американских БМП, опубликовав в Твиттере фотографии перекрашенных "Bradley".

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023