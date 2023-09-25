Первые американские танки Abrams прибыли в Украину, - NYT
По состоянию на понедельник, 25 сентября, первая партия танков Abrams американского производства доставлена в Украину
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников в области обороны США.
Отмечается, что первые танки "Абрамс" прибыли на несколько месяцев раньше планировавшегося.
Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы. Они отметили, что отправившиеся в Украину в субботу были первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала прислать.
В то же время чиновники не сказали, сколько именно танков было доставлено в настоящее время.
Что известно об "Абрамсах" для Украины
В мае Соединенные Штаты начали обучение украинцев на танках Abrams в Германии. Для этого из США прибыли танки М1 Abrams, предназначенные сугубо для тренировок, а не для отправки в Украину.
Тогда же министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года. "Абрамсы", предусмотренные для Украины (31 танк), в течение нескольких месяцев проходили ремонт и подготовку. В эти выходные упомянутые танки официально одобрили для передачи.
7 августа первую партию танков Abrams, которые США предоставляют Украине, одобрили для отправки. Тогда отмечалось, что танки должны прибыть в Украину в начале осени.
Впоследствии, 19 сентября, глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина скоро получит американские танки Abrams.
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