Первые 635 военных ВСУ завершили обучение на базе США в Германии

Об этом сообщает CNN.

Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в рамках которого военнослужащих будут обучать маневровой, медицинской и базовой военной подготовке.

Первая группа из 635 украинцев завершила курс на полигоне Графенвер, где США проводят собственные учения по общевойсковой и маневровой подготовке. Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военных к ведению боевых действий.

Ранее США предлагали менее масштабные учения по отдельным системам вооружения, таким как ракетные пусковые установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальонов ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к продолжительной войне.

Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже приступила к обучению на полигоне Графенвер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.