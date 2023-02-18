Первые 635 военных ВСУ завершили обучение на базе США в Германии
Пентагон сообщил, что первая группа украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.
Об этом сообщает CNN.
Вторая группа уже проходит пятинедельный курс, в рамках которого военнослужащих будут обучать маневровой, медицинской и базовой военной подготовке.
Первая группа из 635 украинцев завершила курс на полигоне Графенвер, где США проводят собственные учения по общевойсковой и маневровой подготовке. Украинский батальон также тренировался на боевой машине пехоты Bradley.
Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военных к ведению боевых действий.
Ранее США предлагали менее масштабные учения по отдельным системам вооружения, таким как ракетные пусковые установки HIMARS. Переход к обучению на уровне батальонов ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к продолжительной войне.
Вторая группа из 710 украинских военнослужащих уже приступила к обучению на полигоне Графенвер. Военнослужащие будут тренироваться на боевой машине пехоты Bradley и самоходной гаубице M109 Paladin.
Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.
- Напомним, США поддерживают удары ВСУ по военным объектам России в Крыму.
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