Об этом пишут Bloomberg.

За 2022 год 500 самых богатых миллиардеров мира потеряли $1,4 трлн.

Больше всего потерь богатейшие люди мира причинили сами себе: мошенничество на бирже FTX Сэма Бенкмана-Фрида; российские олигархи попали под санкции из-за начала Россией войны в Украине; действия нового владельца Twitter и миллиардера Илона Маска стоили ему $138 млрд.

В 2022 году весомое падение состояния произошло у миллиардеров, накопивших капитал во время пандемии: Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг вместе потеряли около $392 млрд.

24 февраля, в день начала российского полномасштабного вторжения, самые богатые люди России в сумме потеряли 46,6 млрд долларов. Вскоре мировые лидеры наложили на российских "олигархов" и их компании санкции, которые почти делают невозможными для бизнес-магнатов сохранение контроля над своими активами на Западе. Отмечается, что самые богатые россияне потеряли еще 47 млрд долларов за 2022 год, поскольку война продолжается.

Напомним, по данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, с марта 2020 года и до начала 2022 года состояние Илона Маска выросло на более чем на 1000%.

15 апреля в МВФ заявили, что война, развязанная Россией в Украине, будет иметь последствия для экономик 143 государств , которые генерируют 86% мирового ВВП.

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