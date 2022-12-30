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Первые 500 самых состоятельных людей мира потеряли в этом году $1,4 трлн, российские олигархи – почти $100 млрд с февраля, – Bloomberg

30 декабря, 2022 пятница
07:30
Экономика

Согласно Bloomberg Billionaires Index, в 2022 году первые 500 самых богатых людей мира потеряли $1,4 трлн, среди них почти $100 млрд принадлежали российским олигархам

Об этом пишут Bloomberg.

За 2022 год 500 самых богатых миллиардеров мира потеряли $1,4 трлн.

Больше всего потерь богатейшие люди мира причинили сами себе: мошенничество на бирже FTX Сэма Бенкмана-Фрида; российские олигархи попали под санкции из-за начала Россией войны в Украине; действия нового владельца Twitter и миллиардера Илона Маска стоили ему $138 млрд.

В 2022 году весомое падение состояния произошло у миллиардеров, накопивших капитал во время пандемии: Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг вместе потеряли около $392 млрд.

24 февраля, в день начала российского полномасштабного вторжения, самые богатые люди России в  сумме потеряли 46,6 млрд долларов. Вскоре мировые лидеры наложили на российских "олигархов" и их компании санкции, которые почти делают невозможными для бизнес-магнатов сохранение контроля над своими активами на Западе. Отмечается, что самые богатые россияне потеряли еще 47 млрд долларов за 2022 год, поскольку война продолжается.

  • Напомним, по данным международного объединения для борьбы с бедностью в мире Oxfam, с марта 2020 года и до начала 2022 года состояние Илона Маска выросло на более чем на 1000%.
  • 15 апреля в МВФ заявили, что война, развязанная Россией в Украине, будет иметь последствия для экономик 143 государств , которые генерируют 86% мирового ВВП.

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Мир
война с Россией
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