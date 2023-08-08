Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Особенности наступления ВСУ состоит в том, что защитники должны пробиваться через заминированную оборону противника. Помним штурмы 47-й бригады ВСУ, которые велись с Leopard и Bradley. Танки выходят на минное поле, останавливаются и становятся объектами атак вражеских вертолетов и противотанковых средств. После этого были сделаны выводы и изменены подходы по противодействию обороне врага. Ставки были сделаны на малые пехотные подразделения и работу саперов", - напомнил Згурец.

По словам эксперта, роль танков значительна, но остается их уязвимость, учитывая большое количество противотанковых средств.

"Танки Abrams нужно воспринимать, как первый шаг для обеспечения длительного снабжения. Танки Abrams являются другими по сравнению с Leopard. Они требуют гораздо больше топлива, снабжение, они тяжелые. Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ и затем можно будет увеличивать количество танков, которых у американцев достаточно. Снабжение Abrams является общим трендом преданности США относительно своих обещаний", - подчеркнул Згурец.