Первые 2 тыс. американских военных прибыли в Германию на фоне роста угрозы со стороны России

Об этом сообщает Reuters .

"Это первые из 2 тыс. солдат, прибывших в Европу после оглашения Пентагоном о перемещении дополнительных сил из США в Европу в поддержку наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из США прибыли солдаты 18 воздушно-десантного корпуса. Также известно, что в Германии будет создан штаб для поддержки 1,7 тыс. десантников, которые должны быть отправлены в Польшу.

Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.

Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе.



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